30 сентября выйдет второй фильм цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО»

20:52, 29 сентября 2021, ПАИ

30 сентября на портале Псковского агентства информации выйдет второй фильм цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО». Он будет посвящен собору Рождества Богоридицы.

Этот храм датируется 1310-1311 годами постройки. Спустя три года собор расписали. Удивительно, что и его архитектура, и росписи дошли до нашего времени. Сохранилось порядка 60 процентов фресок начала XIV века.

«Эти росписи выбиваются из общерусской канвы, переворачивая с ног на голову представления о том, что в период татаро-монгольского нашествия русское искусство не развивалась. Росписи - прямое подтверждение тому, что оно не просто продолжало развиваться, наоборот, прорабатывались новые образы, новые техники», - рассказала автор цикла, журналист Лариса Малкова.

«Церковь на горе испорчена, поэтому обелена», — так сообщают писцовые книги Пскова конца XVI века. Виной тому послужил пожар. Вновь об уникальных фресках вспомнят только в начале ХХ века. С 1907 началось их раскрытие и продолжилось в веке XX.

«Взял скальпель и стал раскрывать миллиметр за миллиметром. Потом ощущение, что на меня кто-то пристально смотрит». Потом он понял, что открыл око Богоматери, оно медленно-медленно начало открываться. Это было потрясение», - приводятся воспоминания Владимира Сарабьянова в фильме.

Напомним, что в проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО» вошло 10 эпизодов о памятниках ЮНЕСКО в Пскове, которые раскроют уникальную историю храмов, тайны и познакомит зрителя с удивительными находками археологов, которые скрывались под сводами соборов. В съемках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.

Проект выходит при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране памятников культурного наследия.