Пять происшествий на прошлой неделе зарегистрировали полицейские в Невельском районе

23:33, 29 сентября 2021, ПАИ

За период с 20 по 26 сентября МО МВД России «Невельский» было зарегистрировано 5 происшествий, все раскрыты. Об этом пишет газета «Невельский вестник».

Из сарая по ул. Великолукской совершено хищение колотых дров объемом 1 куб.м. Совершила кражу 49-летняя невельчанка. Ущерб составил 2000 руб. Ведется проверка.

Из магазина Невельского райпо по ул. Ломоносова невельчанин, 1994 года рождения, совершил хищение продуктов на сумму 473 руб. После чего молодой человек зашел в магазин по ул. Володарского и открыто похитил с прилавка 2 бутылки водки и 2 бутылки коньяка. Ведется проверка.

В п. Усвяты в магазине «Пятерочка» мужчина 1963 г.р. совершил кражу мобильного телефона «Redmi» 8A, принадлежащего пенсионерке. Ущерб составил 5000 руб. Ведется проверка.