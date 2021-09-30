О распространении «русского штамма» коронавируса рассказали в Роспотребнадзоре
В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали о распространенности «русского штамма», пишет газета «Известия».
По данным специалистов, этого штамма в России уже не осталось. «Русский штамм» встречается в США, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии.
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что поначалу этот штамм действительно выявляли только в России, но позже его стали находить и в других странах.
В сентябре «русский штамм» вытеснила «Дельта». Ученые подчеркнули, что «русский штамм» был едва ли не последним вариантом, который как-то конкурировал с «Дельтой», но сейчас он относится к исчезающим.
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