О распространении «русского штамма» коронавируса рассказали в Роспотребнадзоре

07:19, 30 сентября 2021, ПАИ

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали о распространенности «русского штамма», пишет газета «Известия».

По данным специалистов, этого штамма в России уже не осталось. «Русский штамм» встречается в США, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что поначалу этот штамм действительно выявляли только в России, но позже его стали находить и в других странах.

В сентябре «русский штамм» вытеснила «Дельта». Ученые подчеркнули, что «русский штамм» был едва ли не последним вариантом, который как-то конкурировал с «Дельтой», но сейчас он относится к исчезающим.