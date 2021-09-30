Гастроли театра «Пушкинская школа» начнутся в «Михайловском» 1 октября

07:41, 30 сентября 2021, ПАИ

1 октября в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начнутся гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева.

Гастрольные показы труппы пройдут в Святогорье с 1 по 10 октября. Актеры из Петербурга привезут в Псковскую область девять спектаклей, в том числе премьеру нынешнего года – спектакль «Конец Казановы» по пьесе Марины Цветаевой «Феникс». В гастрольную афишу включены и две шекспировские постановки: трагедия «Гамлет» с Денисом Волковым в главной роли и комедия «Укрощение строптивой» с Сергеем Хаймёновым.

Зрителям также покажут пушкинские сказки и инсценировки произведений, которые входят в школьную программу по русской литературе: «Капитанская дочка» и «Барышня-крестьянка» А. С. Пушкина, «Ревизор» Н. В. Гоголя.

Полная афиша «Пушкинской школы» размещена на официальном сайте и в официальных сообществах учреждения в социальных сетях.

В рабочие дни и часы музейного научно-культурного центра иногородние зрители могут забронировать место в зале (со среды по воскресенье с 09:00 до 18:00) по номерам: 8 (81146) 2-24-27 и 2-18-15.