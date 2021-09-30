Вселенские бабьи именины наступили по народному календарю

08:04, 30 сентября 2021, ПАИ



30 сентября православные отмечают память четырех мучениц — Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, пишет calend.ru.

На Руси в этот день свои именины праздновали многие девушки и женщины, поэтому со временем начали отмечать большой праздник – вселенские бабьи именины, с которыми поздравляли всех женщин.

Именины праздновали обычно три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь. В этот день женщине полагалось поплакать о себе, о своих родных и близких. После этого с чистым сердцем принимались за хозяйство, пекли именинные пироги и кренделя.

Люди на Руси подмечали, что если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже будет мороз.