Вселенские бабьи именины наступили по народному календарю
30 сентября православные отмечают память четырех мучениц — Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, пишет calend.ru.
На Руси в этот день свои именины праздновали многие девушки и женщины, поэтому со временем начали отмечать большой праздник – вселенские бабьи именины, с которыми поздравляли всех женщин.
Именины праздновали обычно три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь. В этот день женщине полагалось поплакать о себе, о своих родных и близких. После этого с чистым сердцем принимались за хозяйство, пекли именинные пироги и кренделя.
Люди на Руси подмечали, что если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже будет мороз.
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