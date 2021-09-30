Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через Apple и Google Pay

08:19, 30 сентября 2021, ПАИ

Мошенники стали обманывать россиян с помощью Apple и Google Pay, пишет газета «Известия».

Злоумышленники стали убеждать привязывать карту преступника в свои мобильные приложения для платежей, такие как Apple и Google Pay, аргументируя это тем, что деньги клиента пытаются украсть и их нужно зачислить на безопасную карту.

Клиент использует банкомат с NFC-считывателем, прикладывает телефон с установленным Рау-сервисом и пополняет карту злоумышленника. Такой сценарий является относительно новым. Количество мошенничеств такого вида растет с июня 2021 года.