Житель Невеля фиктивно зарегистрировал гражданина Белоруссии

08:39, 30 сентября 2021, ПАИ

В Невеле местный житель подозревается в фиктивной регистрации гражданина Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В сентябре текущего года 28-летний невельчанин в квартире одного из домов фиктивно зарегистрировал гражданина Белоруссии. По данному факту возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.