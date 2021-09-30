Женщина погибла в Пыталовском районе

09:04, 30 сентября 2021, ПАИ

29 сентября в 10:02 произошло возгорание в Пыталовском районе в деревне Вышгородок. Жилой дом полностью выгорел изнутри. Погибла 63-летняя женщина, как сообщает пресс-служба МЧС.

Предположительная причина возгорания — нарушение эксплуатации при использование печи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В 9:26 поступило сообщение в службу МЧС о возгорании хозяйственной постройки 18х7 метров в Невельском районе в деревне Высоцкие.

Огнем повреждены стена и кровля. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.