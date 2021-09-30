Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Посвященный творчеству Достоевского интеллектуальный турнир состоялся в Псковском филиале Академии ФСИН РФ

14 команд из числа обучающихся Псковского филиала академии стали участниками турнира «Что? Где? Когда?», который был организован в рамках всероссийской акции «Дорогами искупления» и посвящен 200-летию со дня рождения выдающегося писателя Ф. М. Достоевского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала Академии ФСИН РФ.

В ходе интеллектуальной игры «знатокам» жизни и творчества Достоевского пришлось вспомнить героев его произведений «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», «Бесы», «Записки из Мертвого дома», «Игрок», «Бедные люди», историю взаимоотношений писателя с современниками и другие интересные факты из биографии.

«Курсанты показали интересную игру благодаря хорошей подготовке к турниру, перед которым им пришлось очень внимательно перечитать произведения Федора Михайловича Достоевского. И не секрет, что часть творений мастера слова для некоторых игроков стала настоящим открытием. Интеллектуальный турнир, как и все мероприятия всероссийской акции «Дорогами искупления», имеет просветительскую миссию, обогащает ее участников не только знаниями, но и духовно совершенствует их», – отметил начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Роман Иваняков, курирующий деятельность интеллектуального клуба вуза.

Итоги турнира подведут 5 октября на торжественном мероприятии, которым завершится всероссийская акция «Дорогами искупления», стартовавшая 27 сентября. Ее участники – сотрудники ФСИН России и МГУ им. М .В. Ломоносова – следуют по маршруту: Москва – Санкт-Петербург – Великий Новгород – Старая Русса – Псков.

В каждом посещаемом ими регионе проводят лекции по истории УИС в период жизни Ф. М. Достоевского и архитектуре зданий того времени, демонстрируются тематическая фотовыставка в электронном виде и показ фильма «Тобольские ворота Достоевского», снятого Центром общественных связей ФСИН России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

30 сентября 2021

Дело о наркотиках, спрятанных в мягкой игрушке, будет рассмотрено судом
30 сентября 2021

«Орел и Решка» про Псковскую область выйдет в эфир 31 октября
30 сентября 2021

Горводоканал предупредил об отключении воды в домах Пскова
30 сентября 2021

Собственник силомеров в Детском парке установлен

30 сентября 2021

Оксана Фёдорова приедет в Псков в октябре с проектом «Музыкальное путешествие»
30 сентября 2021

Легенды и тайны Снетогорья раскрывает новый фильм цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО»
30 сентября 2021

Михаил Ведерников включен в состав федерального оргкомитета по подготовке мероприятий к 225-летию Пушкина
30 сентября 2021

Женщина погибла в Пыталовском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...