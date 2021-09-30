Посвященный творчеству Достоевского интеллектуальный турнир состоялся в Псковском филиале Академии ФСИН РФ

09:18, 30 сентября 2021, ПАИ

14 команд из числа обучающихся Псковского филиала академии стали участниками турнира «Что? Где? Когда?», который был организован в рамках всероссийской акции «Дорогами искупления» и посвящен 200-летию со дня рождения выдающегося писателя Ф. М. Достоевского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала Академии ФСИН РФ.

В ходе интеллектуальной игры «знатокам» жизни и творчества Достоевского пришлось вспомнить героев его произведений «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», «Бесы», «Записки из Мертвого дома», «Игрок», «Бедные люди», историю взаимоотношений писателя с современниками и другие интересные факты из биографии.

«Курсанты показали интересную игру благодаря хорошей подготовке к турниру, перед которым им пришлось очень внимательно перечитать произведения Федора Михайловича Достоевского. И не секрет, что часть творений мастера слова для некоторых игроков стала настоящим открытием. Интеллектуальный турнир, как и все мероприятия всероссийской акции «Дорогами искупления», имеет просветительскую миссию, обогащает ее участников не только знаниями, но и духовно совершенствует их», – отметил начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Роман Иваняков, курирующий деятельность интеллектуального клуба вуза.

Итоги турнира подведут 5 октября на торжественном мероприятии, которым завершится всероссийская акция «Дорогами искупления», стартовавшая 27 сентября. Ее участники – сотрудники ФСИН России и МГУ им. М .В. Ломоносова – следуют по маршруту: Москва – Санкт-Петербург – Великий Новгород – Старая Русса – Псков.

В каждом посещаемом ими регионе проводят лекции по истории УИС в период жизни Ф. М. Достоевского и архитектуре зданий того времени, демонстрируются тематическая фотовыставка в электронном виде и показ фильма «Тобольские ворота Достоевского», снятого Центром общественных связей ФСИН России.