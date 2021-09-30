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Общество

Псковичи могут освоить новую IT-профессию при финансовой поддержке государства

В сентябре началось обучение по 29 новым программам проекта «Цифровые профессии». Проект является частью национальной программы «Цифровая экономика» и позволяет получить ИТ-образование за половину стоимости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В сентябре открылись такие курсы, как DataScience, Веб-аналитика, ProductManager, Мобильная разработка, Разработчик Python, Технологии анализа данных, Тестирование ПО, Технологии искусственного интеллекта, Вебразработка, Разработчик C++ и другие. Их предоставили Нетология, Яндекс. Практикум, Университет Иннополис, ИТМО, Центр образовательных компетенций НТИ, Инвольта Образование.

«Начало учебного года — событие для всех образовательных учреждений и учащихся. Вузы и различные коммерческие образовательные организации, участвующие в национальной программе „Цифровая экономика“, подготовили обновленные программы к началу осени, чтобы все желающие смогли получить дополнительное образование уже в этом году. Обучение длится не менее 250 академических часов, из которых 144 часа посвящены программированию, это значит, что в уже ближайшие месяцы проект подготовит несколько тысяч ИТ-специалистов разного профиля», — сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Каталог регулярно пополняется: для записи уже доступно более 50 программ. Осенью новые программы предоставят и другие образовательные организации: GeekBrains, Skillfactory, Skyeng, 1С-Образование, HackerU, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, МГТУ им.  Н. Э. Баумана, РЭУ им. Г. В. Плеханова и другие.

«В начале учебного года традиционно возрастает спрос на обучающие программы. На сегодняшний день на участие в проекте уже подали заявки более 4 тысяч человек. Учитывая, что на этот год запланировано всего 5 тысяч мест, желающим нужно торопиться. За период всей программы — до конца 2024 года — обучение пройдут минимум 110 тысяч человек», — сказала директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Принять участие в проекте могут граждане России старше 16 лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании. Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы в каталоге и оплаты 50% стоимости курса в соответствии с договором. На данный момент стоимость программ начинается от 18 тысяч рублей — столько стоит обучение на программе длиной в 4,5 месяца по программе «Веб-разработчик».

Расписание и полный перечень программ доступны в каталоге оператора проекта Университета 2035.

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