Укравший 83 шоколадки Milka пскович может получить два года тюрьмы

09:58, 30 сентября 2021, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет мужчина, укравший из магазина 83 шоколадки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Мужчина в одном из магазинов города Пскова украл 83 шоколадки Milka разных видов, затем продал их жителям города Пскова.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено мировому судье Пскова для рассмотрения по существу.