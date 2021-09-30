Укравший 83 шоколадки Milka пскович может получить два года тюрьмы
В Пскове перед судом предстанет мужчина, укравший из магазина 83 шоколадки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.
Мужчина в одном из магазинов города Пскова украл 83 шоколадки Milka разных видов, затем продал их жителям города Пскова.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Уголовное дело направлено мировому судье Пскова для рассмотрения по существу.
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