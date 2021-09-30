В Псковской области межрайонные управления ПФР присоединят к реготделению

10:32, 30 сентября 2021, ПАИ

С 1 октября межрайонные управления ПФР присоединяются к региональному Отделению Пенсионного фонда РФ по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения.

Управляющий Отделением Наталья Мельникова пояснила, что в соответствии с постановлением правления Пенсионного фонда РФ присоединение предусматривает передачу всех прав и обязанностей межрайонных управлений ПФР областному ведомству.

Присоединение осуществляется в целях совершенствования организации работы и повышения уровня контроля за прохождением денежных средств на финансирование пенсий и социальных выплат.

«Изменение структуры никак не отразится на обслуживании граждан, работа клиентских служб будет продолжена в прежнем формате. В каждом районе останутся специалисты, которые будут принимать граждан для назначения, перерасчёта пенсий и пособий, отчётность от организаций, консультировать местных жителей и оказывать другие государственные услуги, предоставляемые Пенсионным фондом РФ. Прием будет осуществляться в клиентских службах по тем же адресам в обычном режиме, - отметила Наталья Мельникова. - Всем нашим клиентам важно получить услугу быстро, четко и в комфортных условиях. Задача Пенсионного фонда – организовать работу так, чтобы все государственные услуги были предоставлены жителям региона в срок и в полном объеме.

В состав Отделения войдут управления, расположенные в Пскове и Псковском районе, Опочецком, Порховском, Невельском, Островском районах, городе Великие Луки и Великолукском районе.