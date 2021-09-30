Горводоканал предупредил об отключении воды в домах Пскова

10:38, 30 сентября 2021, ПАИ

Горводоканал Пскова предупредил о возможных отключениях воды в домах 30 сентября, пишет официальный Telegram-канал региона.

В связи с проведением ремонтных работ водоснабжение может быть отключено в домах №1 и №4 на улице Чехова, а также в доме №28 на улице Розы Люксембург.