Горводоканал предупредил об отключении воды в домах Пскова
Горводоканал Пскова предупредил о возможных отключениях воды в домах 30 сентября, пишет официальный Telegram-канал региона.
В связи с проведением ремонтных работ водоснабжение может быть отключено в домах №1 и №4 на улице Чехова, а также в доме №28 на улице Розы Люксембург.
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30 сентября 2021
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