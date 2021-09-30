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Общество

Дело о наркотиках, спрятанных в мягкой игрушке, будет рассмотрено судом

Следственное отделение Псковского линейного отдела МВД России на транспорте закончило расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 228 и ч. 3 ст. 229.1 УК РФ, сообщила пресс-служба Северо-Западного управления МВД на транспорте.

Следствие установило, что 49-летний петербуржец приобрел наркотические вещества для личного употребления и спрятал их в мягкую игрушку.

Мужчину обнаружили в зоне таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска Псковской таможни, где мужчина хотел на личном грузовике провезти запрещенное вещество. Однако был задержан транспортными полицейскими.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.

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