Дело о наркотиках, спрятанных в мягкой игрушке, будет рассмотрено судом

10:53, 30 сентября 2021, ПАИ

Следственное отделение Псковского линейного отдела МВД России на транспорте закончило расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 228 и ч. 3 ст. 229.1 УК РФ, сообщила пресс-служба Северо-Западного управления МВД на транспорте.

Следствие установило, что 49-летний петербуржец приобрел наркотические вещества для личного употребления и спрятал их в мягкую игрушку.

Мужчину обнаружили в зоне таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска Псковской таможни, где мужчина хотел на личном грузовике провезти запрещенное вещество. Однако был задержан транспортными полицейскими.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.