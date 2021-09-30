Водитель «Нивы» в алкогольном опьянении съехал в кювет в Пушкиногорском районе

11:15, 30 сентября 2021, ПАИ

Около 2:10 у дома 32 на улице Почтовой водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2121, по предварительной информации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомашины и допустил съезд в кювет, сообщила газета «Пушкинский край».

В результате происшествия водитель не пострадал.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка.