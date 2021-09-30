Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали на границе в Себежском районе

11:32, 30 сентября 2021, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» Себежского района гражданина Российской Федерации, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

58-летний мужчина возвращался из-за границы. При прохождении пограничного контроля выяснилось, что на территории России он объявлен в федеральный розыск за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Данное деяние квалифицируется как тяжкое, пояснили в ведомстве.

Уголовным кодексом за совершение данного преступления предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

После проведения всех необходимых процедур в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, мужчину передали сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.