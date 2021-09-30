777 человек скончались от коронавируса в Псковской области с начала пандемии

12:07, 30 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса за сутки скончались еще четыре человека. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 777 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 50 433 случая COVID-19 (168 — за прошедшие сутки). 43 122 пациента вылечились от коронавируса, из них 130 — за минувшие сутки.