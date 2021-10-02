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Общество

Новый туристический маршрут через Псков запустят 15 октября

Фото ПАИ

15 октября начнет курсировать туристический поезд «Серебряный маршрут», сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Состав будет отправляться из Москвы и делать остановки в Пскове, Великом Новгороде, Рыбинске, Ярославле. В октябре запланировано три рейса 15, 22 и 29 октября. Пассажиры поезда смогут посетить обзорные экскурсии по городам маршрута, в том числе памятники древнерусского искусства, включенные в список культурного наследия ЮНЕСКО.

В Пскове в программу тура входит экскурсия по Псковскому кремлю. Туристы увидят крепость, «Псковские Помпеи», «кромской мыс» и узнают, где впервые в стране вершилось демократическое правление.

Круизный поезд запускает федеральная пассажирская компания совместно с ООО «РЖД Тур».

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