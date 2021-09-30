Председателей комитетов Псковского областного Собрания выбрали депутаты нового созыва
Избраны председатели комитетов Псковского областного Собрания депутатов 7-го созыва, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 30 сентября.
Председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению избран Алексей Севастьянов, комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию — Андрей Козлов. Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике возглавит Александр Братчиков, комитет по труду и социальной политике — Игорь Дитрих.
Александр Котов поздравил избранных руководителей и пожелал успешной работы на благо региона в Псковском областном Собрании.
Также на первой организационной сессии были избраны спикер регионального парламента, заместители комитетов и их персональный состав. Депутаты делегировали Андрея Турчака в Совет Федерации.
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