Александр Котов: Обязуюсь оправдать ваше высокое доверие

11:46, 30 сентября 2021, ПАИ

Александр Котов, вновь избранный председателем Псковского областного Собрания депутатов, поблагодарил всех за доверие. Об этом с сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 сентября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Обязуюсь ваше высокое доверие оправдать и работу в Собрании строить таким образом, чтобы здесь было комфортно, удобно и эффективно работать всем представителям партий», - сказал Котов, добавив, что он надеется на конструктивную работу в течение всего срока полномочий.

Александр Котов в третий раз возглавил законодательный орган Псковской области, в декабре 2021 года исполнится 10 лет его работы в этой должности.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил депутатов областного Собрания поддержать кандидатуру Александра Котова.

Выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва прошли 19 сентября. По их результатам в состав регионального парламента прошли шесть политических партий: «Единая Россия» – 39,61%, КПРФ – 20,74%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 9,09%, ЛДПР – 8,90%, «Новые люди» – 6,22%, «Яблоко» – 6,20%. Во всех одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия».

Познакомиться с новым составом Псковского областного Собрания депутатов можно в инфографике.