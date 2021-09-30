Персональный состав комитетов Псковского областного Собрания утверждён на первой сессии

13:05, 30 сентября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания седьмого созыва определились, в каких комитетах будут работать. Персональный состав постоянных комитетов утверждён на первой организационной сессии, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В комитет по труду и социальной политике вошли Артур Гайдук, Елена Даньшова, Андрей Михайлов, Армен Мнацаканян и Анастасия Повторейко. В составе комитета по бюджету, финансам и налоговой политике решили работать Пётр Алексеенко, Виктор Иващенко, Виктор Остренко, Юрий Сорокин, Татьяна Фомченкова. В комитет по законодательству и местному самоуправлению вошли Олег Грицаев, Елена Лунгу, Артём Маковский, Владимир Панченко и Олег Савельев; в комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию — Олег Брячак, Геннадий Григорьев, Владимир Кузь, Антон Минаков и Андрей Михайлов.

Также на первой организационной сессии были избраны спикер регионального парламента, председатели комитетов и их заместители. Депутаты делегировали Андрея Турчака в Совет Федерации.