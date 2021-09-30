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Политика

Избраны заместители председателей постоянных комитетов Псковского областного Собрания

Депутаты Псковского областного Собрания седьмого созыва избрали заместителей председателей постоянных комитетов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 30 сентября.

Заместителями председателя комитета по труду и социальной политике стали Артур Гайдук и Елена Даньшова, комитета по бюджету, финансам и налоговой политике — Пётр Алексеенко и Виктор Иващенко, комитета по законодательству и местному самоуправлению — Андрей Маковский и Олег Савельев, комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию — Антон Минаков и Владимир Кузь.

Спикер областного Собрания Александр Котов поздравил их с избранием и пожелал успешной плодотворной работы. 

Также на первой организационной сессии были избраны спикер регионального парламента, утвержден персональный состав комитетов и их председатели. Депутаты делегировали Андрея Турчака в Совет Федерации. 

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