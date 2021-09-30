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Политика

Избранный сенатором от Псковской области Андрей Турчак поблагодарил депутатов за доверие

Андрей Турчак представит Псковское областное Собрание депутатов в Совете Федерации. Такое решение было принято в ходе тайного голосования депутатов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это уже третий раз, когда областное Собрание наделяет меня полномочиями своего представителя в Совете Федерации. Все эти разы я старался работать в интересах нашего региона. Хочу вас заверить, что так будет и в этот раз. Я сделаю все, чтобы это доверие оправдать»», - отметил Турчак.

Турчак назвал высокой ответственностью доверие коллег представлять интересы региона, Псковского областного Собрания в Совете Федерации России.

«Мы идем на выборы не ради мандатов, не ради кресел, которые занимают в этом зале депутаты, а ради того, чтобы те обязательства, которые мы брали в ходе избирательной кампании, претворялись в жизнь. Чтобы жизнь в регионе менялась, качество жизни, чтобы мы обеспечивали те решения, которые позволят развиваться Псковской области в ближайшие пять лет. Для меня это большая честь — представлять своих коллег, и сегодня в ответном слове я сказал, что буду делать свою работу так же честно, как было все это время», - добавил Турчак.

Избранный председателем Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва Александр Котов поздравил Андрея Турчака с избранием и пожелал плодотворного сотрудничества с Псковским областным Собранием.

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