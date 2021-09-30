Как сохранить бодрость и энергию в любом возрасте, обсуждают в медиацентре ПАИ
Как сохранить бодрость и энергию в любом возрасте, чем увлекаются активные псковские пенсионеры, как повышают свою финансовую грамотность, а также о многом другом 30 сентября в медиацентре ПАИ говорим с заместителем председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области Светланой Мельничук.
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