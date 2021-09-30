Водитель «Форда» протаранил железобетонные трубы на трассе М-9
В Себежском районе недалеко от поселка Идрица на 575-м километре трассы М-9 (Москва - Балтия) 23-летний водитель автомобиля «Форд Мондео», по предварительной информации, неправильно выбрал безопасную скорость и не учел дорожные условия, вследствие чего совершил наезд на железобетонные трубы, сообщила «Себежская районная газета».
Как уточнили в ГИБДД по Псковской области, водителю стало плохо во время управления транспортом.
Пострадавший отказался от госпитализации, получив ушиб руки.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД МО МВД России «Себежский» и сотрудники скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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