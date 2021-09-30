Очередной ярус деревянных конструкций обнаружили псковские археологи в раскопе на площади Ленина
Очередной ярус деревянных конструкций обнаружили археологи в раскопе на площади Ленина, у кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.
«Очередной ярус, скорее всего, связан со Старым Торгом. 3 метра от поверхности, 1,5 метра культурного слоя», - отметили археологи.
Ранее в данном раскопе археологи нашли кожаную сумку с вещами.
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30 сентября 2021
Очередной ярус деревянных конструкций обнаружили псковские археологи в раскопе на площади Ленина