Очередной ярус деревянных конструкций обнаружили псковские археологи в раскопе на площади Ленина

13:16, 30 сентября 2021, ПАИ

Очередной ярус деревянных конструкций обнаружили археологи в раскопе на площади Ленина, у кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

«Очередной ярус, скорее всего, связан со Старым Торгом. 3 метра от поверхности, 1,5 метра культурного слоя», - отметили археологи.

Ранее в данном раскопе археологи нашли кожаную сумку с вещами.