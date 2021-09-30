Житель Дедовичского района осужден за побои

13:19, 30 сентября 2021, ПАИ

29 сентября Дедовичский районный суд Псковской области рассмотрел административное дело по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), сообщил пресс-центр судов общей юрисдикции Псковской области.

8 января 2021 года мужчина вернулся из гостей в состоянии алкогольного опьянения и стал просить у супруги деньги на покупку алкоголя. Женщина отказала, и затем произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину ногой в область живота, причинив боль.

Во время судебного заседания подсудимый признал свою вину и извинился перед пострадавшей супругой.

Выслушав обе стороны, суд признал мужчину виновным в административном нарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.