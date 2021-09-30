Об активных и талантливых псковских пенсионерах рассказала Светлана Мельничук

13:31, 30 сентября 2021, ПАИ

Замглавы Псковского отделения Союза пенсионеров Светлана Мельничук во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 30 сентября рассказала об активных пенсионерах Псковской области.

«Таких людей очень много, появилось столько возможностей – интернет, мастер-классы, магазины, где продаются подручные предметы», - рассказала Мельничук.

По ее словам, 84-летний Юрий Сергеев в 1993 году, когда пенсионеры стали ничьими, были раздроблены и ведомства перестали ими заниматься, использовал свой талант пения и зарегистрировал Союз пенсионеров, когда его еще не было. «Любое мероприятие он украсит, к любому человеку найдет подход», - отметила спикер.

«София Ахмедова не поет, не танцует, но ее смысл жизни - внимание к людям. Она умеет находить талантливых людей везде, где бывает. Она старается помочь каждому, если словами не может - она найдет тех, кто это сделает», - рассказала Светлана Мельничук.

70-летний Виктор Веревкин забрался на Эльбрус, поставил там флаг Псковской области. Кроме того, он был на Байкале, в Карелии и Крыму.

«Кроме этого, он же сочиняет стихи и освоил теологию. Помимо этого, сделает любое поручение, которое ему дашь. Он не такой яркий и броский, как Юрий Сергеев, но в нем столько доброты и желание сделать полезное для детей. Пользуется поддержкой супруги и детей», - подчеркнула Мельничук.