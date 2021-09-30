На Псковской ГРЭС прошла контрольная противоаварийная тренировка

13:37, 30 сентября 2021, ПАИ

На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошла контрольная противоаварийная тренировка, совмещенная с противопожарной, сообщили Псковскому агентству информации на станции.

По плану учений разрушилось маслоуказательное стекло выключателя на открытом распределительном устройстве 110 кВ. В результате произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Под действием защиты отключился энергоблок № 1 с полным сбросом электрической нагрузки и потерей собственных нужд. Персонал электростанции и сотрудники пожарной части оперативно отработали совместные действия по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Энергетики провели аварийный останов энергоблока, вывели в ремонт поврежденный выключатель, восстановили напряжение от резервного трансформатора собственных нужд, подключили электрические водогрейные котлы для сохранения режима работы тепловой сети и произвели пуск энергоблока № 1 из горячего состояния.

«Регулярные тренировки помогают персоналу уверенно действовать в условиях аварийной ситуации, – отметил руководитель тренировки, заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич, – это важные мероприятия для сохранения высокого уровня профессионализма коллектива».