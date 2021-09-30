В Псковской области есть блогеры-пенсионеры

13:38, 30 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области есть блогеры пенсионного возраста, рассказала заместитель председателя Псковского регионального Союза пенсионеров России Светлана Мельничук на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Она отметила, что пожилые жители региона выкладывают в Сеть много материалов и даже соревнуются между собой. «Блогеры у нас есть, да еще и какие. Везде их можно найти — и в «Инстаграме», и в «ВКонтакте», - добавила Светлана Мельничук. Сама она ведёт только личную страницу в соцсети «ВКонтакте», так как времени на это мало. Каждый день ей поступает порядка 30-40 писем.

Светлана Мельничук заметила, что интернет для пенсионеров — это необходимость, чтобы меньше зависеть от близких. «Если ты не можешь пользоваться госуслугами, то жизнь становится напряженной», - пояснила она и добавила, что псковских пенсионеров учат пользоваться компьютерами, телефонами и планшетами.