Псковских пенсионеров научат не попадаться на удочку мошенников

13:46, 30 сентября 2021, ПАИ

Замглавы Псковского отделения Союза пенсионеров Светлана Мельничук во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 30 сентября рассказала о курсах, которые помогают пенсионерам не попадаться на удочку мошенников.

«Новый учебный год у нас начинается 3 октября в библиотеке в микрорайоне Псковкирпич, - рассказала Светлана Мельничук. – Настолько плотный график, что мы задействуем и воскресенье».

По словам спикера, на факультете правоведения пенсионеров будут учить, как избежать контакта с мошенниками, есть еще факультет финансовой грамотности.

«Каждый день пенсионерам поступают какие-то звонки, это настолько агрессивная политика, - добавила Мельничук. – Чем больше мы обучаемся, тем больше путей находят мошенники, чтобы нас обмануть».