Россельхоз запретил вывоз 5 собак из Республики Беларусь

14:07, 30 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области на российско-латвийской границе в МАПП «Бурачки» должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был запрещён вывоз 5 собак. Животные перевозились автомобильным транспортом из Витебска в Нидерланды, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проведения ветеринарного контроля государственный инспектор Управления установил, что у одного животного отсутствует средство идентификации – чип.

Вывоз животных с таможенной территории Евразийского экономического союза запрещён. Сотрудником ведомства был оформлен акт о возврате груза.