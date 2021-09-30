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Общество

На 100% выполнен план по весеннему призыву 2021 года в Псковской области

30 сентября состоялся инструкторско-методический сбор с председателями призывных комиссий муниципальных образований, членами призывной комиссии Псковской области, военными комиссарами, врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию призывников, под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Открывая мероприятие, глава региона подвел итоги весеннего призыва 2021 года. «Несмотря на все трудности, мы на 100% выполнили установленную норму призыва граждан. В Вооруженные Силы России, воинские формирования министерств и ведомств от Псковской области было направлено около 900 человек», — заметил Михаил Ведерников.

Лучшие результаты по итогам весеннего призыва показали призывные комиссии Пскова, Великих Лук, а также Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского, Дновского, Невельского, Опочецкого, Палкинского и Гдовского районов. Глава региона поблагодарил председателей призывных комиссий, военных комиссаров указанных муниципалитетов за проявленный профессионализм и высокую организацию работы.

При этом Михаил Ведерников обозначил ряд актуальных вопросов, работу по которым в рамках очередного призыва необходимо усилить. В частности, это касается оповещения призывников, а также проведения с допризывной молодежью лечебно-оздоровительных мероприятий.

В рамках инструкторско-методического сбора выступил военный комиссар Псковской области Сергей Судаков. Он подчеркнул, что в ходе весеннего призыва не было допущено срывов сроков доставки призывников к местам несения службы. Более 460 граждан перевезено железнодорожным транспортом, порядка 380 — автомобильным.

Сергей Судаков также подчеркнул, что более 100 псковичей поступили на военную службу по контракту. Военный комиссариат Псковской области провел работу по сокращению на 26% количества неоповещенных призывников. По итогам весенней призывной кампании также проанализирована работа муниципалитетов, главам районов направлены рекомендации по корректировке работы.

«Руководство военного комиссариата и муниципалитеты готовы к осенней призывной кампании», — заметил Сергей Судаков и подчеркнул, что все призывные пункты обеспечены необходимым имуществом, в том числе индивидуальными средствами защиты и дезинфицирующими средствами для обеспечения противовирусных мероприятий.

Начальник центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Псковской области Владимир Романов, в свою очередь, заметил, что в 2021 году медицинское обследование при поступлении на военную службу прошли более 3,3 тыс. жителей региона. В Псковской области самый высокий показатель годности призывников по Западному военному округу — 82%.

В рамках подготовки к проведению осеннего призыва 2021 года глава региона сформулировал ряд поручений. В частности, усовершенствовать формы и методы работы по оповещению и розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, наладить оперативное взаимодействие между учебными учреждениями и военными комиссариатами. Региональному комитету по здравоохранению поручено оказать помощь в проведении дополнительного медобследования призывников, а комитету по образованию Псковской области — оказать содействие в комплектовании учебных групп для регионального отделения ДОСААФ России.

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