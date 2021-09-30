В Пскове откроется Школа пожилого пациента
Замглавы Псковского отделения Союза пенсионеров Светлана Мельничук во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 30 сентября рассказала о появлении в регионе Школы пожилого пациента.
По словам спикера, региональное отделение Союза пенсионеров России и российский геронтологический центр договорились о совместной работе по вопросам геронтологии.
«7 и 8 октября из Москвы приедут медики, которые проведут лекцию», - отметила Светлана Мельничук. – Если это будет иметь успех, то раз в месяц группа медиков будет приезжать для занятий и отбора пациентов в Москву для последующего лечения».
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