В Пскове откроется Школа пожилого пациента

14:18, 30 сентября 2021, ПАИ

Замглавы Псковского отделения Союза пенсионеров Светлана Мельничук во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 30 сентября рассказала о появлении в регионе Школы пожилого пациента.

По словам спикера, региональное отделение Союза пенсионеров России и российский геронтологический центр договорились о совместной работе по вопросам геронтологии.

«7 и 8 октября из Москвы приедут медики, которые проведут лекцию», - отметила Светлана Мельничук. – Если это будет иметь успех, то раз в месяц группа медиков будет приезжать для занятий и отбора пациентов в Москву для последующего лечения».