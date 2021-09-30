Мужчина скончался после ДТП на перекрестке Металлистов и Льва Толстого в Пскове

14:29, 30 сентября 2021, ПАИ



Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ







Водитель «Тойоты», выезжая с второстепенной дороги, столкнулся с автомобилем BMW, водитель скончался на месте, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

По словам очевидцев, мужчине стало плохо во время движения автомобиля. После случившегося ДТП, со слов очевидцев, мужчина вышел из автомобиля, сел обратно и перестал подавать признаки жизни.

Очевидцы происшествия попытались оказать ему помощь, прибывшие медики уже констатировали смерть.

По предварительным данным, водитель BMW не пострадала.

На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы, бригада скорой помощи, ДПС и начальник ГИБДД.

На данный момент устанавливаются причины гибели мужчины.