12 псковских бойцов ОМОН стали обладателями черного берета

14:40, 30 сентября 2021, ПАИ

В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области прошли традиционные квалификационные испытания на право ношения черного берета. В этом году свои силы решили проверить 14 молодых бойцов спецподразделения. По итогу всех испытаний 12 сотрудников спецподразделения стали обладателями черных беретов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Предварительно участники сдали теоретический экзамен, в рамках которого показали свои знания материально-технической части оружия, нормативных документов, а также умение оказывать первую медицинскую помощь.

Перед началом испытаний инструкторы проверили экипировку и снаряжение претендентов. Затем группа вышла на семикилометровый марш-бросок с полной выкладкой, по пересеченной местности в условиях, максимально приближенных к боевым. После чего омоновцы уничтожили лагерь условных вооруженных преступников и захватили подозреваемых, которые передвигались на автомашинах.

Предпоследним этапом стала стрельба из боевого оружия: автоматов и пистолетов.

В завершение росгвардейцев ждала трехминутная рукопашная схватка с обладателем черного берета. Все поединки прошли в напряженной борьбе. Участников активно поддерживали сослуживцы, друзья и ветераны отряда.

В торжественной обстановке командир ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области подполковник полиции Андрей Виноградов вручил росгвардейцам черные береты. Он поздравил бойцов и пожелал им и впредь с честью нести высокое звание сотрудника отряда мобильного особого назначения.