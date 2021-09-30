Участок улицы Рокоссовского в Пскове закроют на два дня
С 7 октября до 00:00 9 октября закрывается для движения автотранспорта участок улицы Рокоссовского в районе пересечения с Рижским проспектом в Пскове из-за ремонтных работ на Рижском проспекте, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.
Движение автотранспорта на данном перекрестке в указанный период времени будет осуществляться по одной полосе движения в каждом направлении. В качестве объезда - улица Балтийская.
Псковичей просят учесть данную информацию при планировании поездок.
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