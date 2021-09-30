Участок улицы Рокоссовского в Пскове закроют на два дня

14:46, 30 сентября 2021, ПАИ

С 7 октября до 00:00 9 октября закрывается для движения автотранспорта участок улицы Рокоссовского в районе пересечения с Рижским проспектом в Пскове из-за ремонтных работ на Рижском проспекте, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Движение автотранспорта на данном перекрестке в указанный период времени будет осуществляться по одной полосе движения в каждом направлении. В качестве объезда - улица Балтийская.

Псковичей просят учесть данную информацию при планировании поездок.