Самому юному участнику водного похода в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского вручили благодарность

14:57, 30 сентября 2021, ПАИ

29 сентября по поручению председателя СК РФ Александра Быстрыкина руководитель СУ по Псковской области Петр Крупеня вручил благодарность лицеисту Владиславу — самому юному участнику похода, сообщил пресс-центр СУ СК по Псковской области.

Сам поход прошел в июне 2021 года по водному маршруту из Пскова к максимально приближенному месту битвы на Чудском озере. Водный поход возглавил ветеран боевых действий на Северном Кавказе, бывший спецназовец отряда «Тайфун» ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, кавалер ордена Мужества Николай Евтух, ныне сотрудник Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации.

На торжественном мероприятии, которое состоялось в стенах лицея г. Пскова, в котором обучается Владислав, присутствовали: мать подростка, руководитель Управления образования администрации г. Пскова, заместитель директора школы, а также другие учителя и учащиеся школы.

В ходе встречи ребята узнали о важных исторических фактах от преподавателя истории, кроме того, руководитель следственного управления СУ СК России подробно рассказал о проведенных в регионе мероприятиях по увековечиванию памяти Александра Невского, в частности о состоявшемся походе, в котором мужественно принял участие ученик 4-го лицея Владислав.

В завершение своего выступления Петр Крупеня вручил Владиславу благодарность председателя Следственного комитета России. Руководитель управления наградил почетной грамотой регионального следственного управления мать мальчика - Юлию Алексеевну за достойное воспитание смелого и достойного сына, а также учителей из образовательного учреждения и органов управления в сфере образования за большой вклад в воспитание и развитие подрастающего поколения и поздравил их с наступающим профессиональным праздником – Днем учителя.