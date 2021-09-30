Порховский бизнесмен не обеспечил безопасность на предприятии лесопереработки

14:57, 30 сентября 2021, ПАИ

В Порховском районе прокуратура требует легализовать трудовые отношения с работниками лесоперерабатывающего предприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в надзорном органе.

Совместно с Государственной инспекцией труда в Псковской области была проведена проверка, в ходе которой установлено, что ИП нарушил требования трудового законодательства. С сотрудниками, работающими на лесообрабатывающем оборудовании, на протяжении более шести месяцев не заключались трудовые договора.

Кроме того, предприниматель не обеспечил безопасные условия и охрану труда, к работам допускаются люди, не прошедшие обучение и не обеспеченные средствами индивидуальной защиты.

В связи с этим прокурор района внес в адрес предпринимателя, допустившего нарушение, представление с требованиями незамедлительного устранения нарушений закона. Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ, оно направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Псковской области.