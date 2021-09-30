Более 150 человек подали заявки на участие в Киношколе в рамках фестиваля «Киномания на Великой»

14:58, 30 сентября 2021, ПАИ

Более 150 человек подали заявки на участие в Киношколе в рамках фестиваля короткометражного кино «Киномания на Великой». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Регистрация на занятия в Киношколе продолжается только на заочное обучение. Кроме того, организаторы фестиваля предлагают ознакомиться с некоторыми нововведениями.

По направлениям «Сценарное мастерство» и «Режиссура» занятия для всех участников будут проходить онлайн на платформе ZOOM. При заочной форме прохождения курса так же будет возможность посещать все занятия, но обратной связи от преподавателей по киноработам, которые будут создаваться на конкурс, не будет.

Занятия по направлениям «Операторское искусство» и «Монтаж» будут идти очно только для 30 первых записавшихся. Остальные – те, кто уже успел записаться, и те, кто только планирует присоединиться к Киношколе, – пройдут обучение заочно, то есть они получат лекционные материалы и видеоуроки на указанные при регистрации адреса электронной почты. После завершения курса получить обратную связь по конкурсным работам смогут участники, которые проходили обучение очно.

При этом, как отметили организаторы, сертификаты получат все, независимо от формы обучения, главное условие – выполнить итоговые задания от преподавателей.