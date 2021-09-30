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Общество

Наталья Тудакова станет заместителем председателя областного комитета по труду

Заместителем председателя комитета по труду и занятости населения Псковской области станет Наталья Тудакова. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, Наталья Тудакова – компетентный и высокопрофессиональный эксперт, обладающий большим опытом в части защиты интересов жителей Псковской области. Её активная и успешная работа в шестом созыве Псковского областного Собрания является тому прямым подтверждением, подчеркнул Михаил Ведерников.

Он заметил, что Наталья Тудакова, как депутат, стала автором и инициатором целого ряда созидательных инициатив, которые общими усилиями удалось довести до реального результата.

Губернатор добавил, что это хороший опыт конструктивного сотрудничества. Поэтому в ходе рабочей встречи предложил Наталье Тудаковой занять должность заместителя председателя областного комитета по труду. Михаил Ведерников уверен, что в составе команды администрации региона она принесёт ещё много пользы Псковской области и её жителям.

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