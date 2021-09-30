До +15 градусов и без осадков прогнозируется в Псковской области 1 октября
1 октября в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью в регионе ожидается +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов.
Ветер южных, юго-восточных направлений 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
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