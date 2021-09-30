Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире

15:30, 30 сентября 2021, ПАИ

Псковское агентство информации будет в прямом эфире транслировать заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Псковской области.

Заседание пройдет под руководством губернатора Михаила Ведерникова. Начало 30 сентября в 16:30. На заседании участники обсудят текущую эпидемиологическую ситуацию и примут соответствующие меры для замедления динамики заболеваемости.

Псковское агентство информации будет вести прямую трансляцию заседания на сайте ПАИ, на YouTube-канале и на официальной странице ПАИ в «ВКонтакте».