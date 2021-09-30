Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
Псковское агентство информации будет в прямом эфире транслировать заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Псковской области.
Заседание пройдет под руководством губернатора Михаила Ведерникова. Начало 30 сентября в 16:30. На заседании участники обсудят текущую эпидемиологическую ситуацию и примут соответствующие меры для замедления динамики заболеваемости.
Псковское агентство информации будет вести прямую трансляцию заседания на сайте ПАИ, на YouTube-канале и на официальной странице ПАИ в «ВКонтакте».
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