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Общество

На очистных сооружениях Пскова начались работы по программе приграничного сотрудничества

На очистных сооружениях канализации Пскова ведется капитальный ремонт первичного отстойника №3, сообщается в группе муниципального предприятия «Горводоканал» в соцсети «ВКонтакте».

Работы выполняет подрядчик ООО «Реал». Сотрудники компании демонтировали илоскреб с лотковой системой, которые за 40 лет эксплуатации полностью износились, сняли бетонные ходовые дорожки и уклонообразующую стяжку со дна отстойника. В настоящее время подрядчик приступил к устройству новой бетонной поверхности днища отстойника. Параллельно на производстве в Воронеже изготавливается новый илоскреб с комплектом водосборных лотков.

«Все новые металлические конструкции отстойника будут изготовлены из нержавеющей стали, а бетонные поверхности будут защищены проникающей гидроизоляцией, что обеспечит работоспособность объекта в течении нескольких следующих десятилетий», - рассказали в «Горводоканале».

Стоимость работ составляет 18 млн рублей, отремонтированный отстойник планируется запустить в эксплуатацию в ноябре-декабре 2021 года.

Работы выполняются в рамках крупномасштабного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2» по программе приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов.

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