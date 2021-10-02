Спектакль для младших школьников появится в Псковском театре драмы

15:59, 30 сентября 2021, ПАИ

В октябре в Псковском академическом театре драмы состоится премьера детского спектакля «Слон и птичка» по сказке современной петербургской писательницы Анастасии Момот «Любимый cлон». Новый спектакль театра будет интересен детям младшего школьного возраста (от 6 до 10 лет), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

По сюжету печальный и задумчивый слон, который с самого детства живет в зоопарке, встречает маленькую любопытную птичку, жизнь которой наполнена странствиями и открытиями. Короткие встречи таких разных героев оборачиваются увлекательным путешествием в мир фантазии. Спектакль-сказка «Слон и птичка» представляет собой череду интерактивных забав, которые вовлекут в игру и маленьких зрителей. Заскучать ни героям сказки, ни зрителям не дадут две забавные мартышки, которые будут веселить публику своими выходками.

Сказка Анастасии Момот, писательницы, поэтессы и художницы, повествует о дружбе и любви двух героев – слона и птички. В спектакле заняты: лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, Георгий Болонев, Ксения Чехова, Анна Шуваева.

Над постановкой работает Анатолий Кузьмин – артист и режиссер Псковского театра драмы. Анатолий Кузьмин ранее служил в Минусинском драматическом театре. В Минусинске режиссер поставил десять спектаклей; после спектакля «Собака» в 2020 году стал лауреатом Международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА» в Челябинске. В данный момент получает второе высшее образование в ГИТИСе по специальности «режиссер драматического театра» (мастерская А. В. Галибина).

Автор сценографии и костюмов – заслуженный художник России, главный художник Псковского театра драмы Александр Стройло. Художник по свету – Татьяна Яковлева, известная по спектаклям в петербургском театре «Особняк». Автор мультимедиа – Алина Тихонова, молодая, но уже очень востребованная российская художница, создательница видеографики к спектаклю нашего театра «Гробница малыша Тутанхамона».

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».

Премьера спектакля «Слон и птичка» состоится 16, 17 и 23 октября. Спектакль будет проходить в Новом зале Псковского театра драмы (Пушкина, 13а). Билеты уже в продаже в кассе и на официальном сайте театра.