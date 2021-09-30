Итоги опроса: Более 60% псковичей имеют водительские права на несколько категорий

16:04, 30 сентября 2021, ПАИ

День автомобилиста. День шофёра и День отказа от автомобиля. Все эти праздники отмечаются осенью. Псковское агентство информации представляет результаты пользовательского опроса, который показывает, сколько наших зрителей и читателей имеют водительские права, а сколько предпочитают обходиться без них.

Больше половины участников опроса - 63,5% - имеют водительские права больше чем на одну категорию. 18,5% владеют только одной категорией водительских прав. 3,8% получили водительские права, но за руль не садятся. 2,6% респондентов находятся в процессе получения водительских прав, а 11,5% предпочитают альтернативный вид транспорта и водительских прав не имеют.

В 2020 году водительские удостоверения получили 1,27 млн граждан, что на 5% меньше, чем в 2019 году. Такие данные приводит ГИБДД. Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, у 67% россиян имеется личный автомобиль. У каждой пятой семьи (18% опрошенных) имеется больше одной машины. В основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга. По данным агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года на 1000 россиян приходилось 313 легковых машин.

Также стало известно, что в 78% случаев автомобиль водят мужчины. Каждый день на машинах ездит 70% опрошенных. 22% респондентов отметили, что могут ездить на машине не так часто, а вот остальные 78% считают передвижение на собственном автомобиле необходимостью. У 22% опрошенных автомобиль связан непосредственно с работой, 14% утверждают, что на автомобиле развозят детей в садики или школы, 13% опрошенных отметили, что их работа находится слишком далеко от дома, поэтому приходится ездить на авто.

6% рассказали, что обслуживать автомобиль стало дорого, сюда же входят страховка и налоги. У 15% возникли финансовые трудности, из-за чего ездить на машине стали реже. 8% опрошенных отметили, что перестали ездить на машине во благо окружающей среды. 6% респондентов просто заботятся о собственном здоровье, поэтому стараются больше ходить пешком.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто: достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.