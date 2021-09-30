Детский игровой комплекс установили во дворе на улице Звездной в Пскове
Во дворе домов 16, 18 и 20 на улице Звездной появился игровой комплекс. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.
«Большое количество обращений поступало по вопросу обустройства детской площадки, - отметил Елкин. – Работы по установке большого игрового комплекса завершены».
По словам Бориса Елкина, выставлен на торги игровой комплекс на Рижском проспекте, 75.
«Будем продолжать работы по установке детских площадок во дворах и общественных пространствах города Пскова», - добавил Елкин.
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