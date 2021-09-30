Детский игровой комплекс установили во дворе на улице Звездной в Пскове

16:20, 30 сентября 2021, ПАИ

Во дворе домов 16, 18 и 20 на улице Звездной появился игровой комплекс. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

«Большое количество обращений поступало по вопросу обустройства детской площадки, - отметил Елкин. – Работы по установке большого игрового комплекса завершены».

По словам Бориса Елкина, выставлен на торги игровой комплекс на Рижском проспекте, 75.

«Будем продолжать работы по установке детских площадок во дворах и общественных пространствах города Пскова», - добавил Елкин.