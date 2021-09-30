47-летнего водителя, который в алкогольном опьянении сел за мопед и попал в ДТП, признали виновным

16:46, 30 сентября 2021, ПАИ

30 сентября Пыталовский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Опочки, обвиненного по ст. 264.1 УК РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Судом установили, что 9 июля подсудимый, находясь в алкогольном опьянении, передвигался на мопеде по автодороге Опочка - граница с Латвийской Республикой.

В пути его остановил инспектор ДПС, который выяснил, что концентрация этилового спирта составила 1.571 мг/л.

Подсудимый свою вину признал полностью. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Приговором суда мужчина признан виновными в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.