47-летнего водителя, который в алкогольном опьянении сел за мопед и попал в ДТП, признали виновным
30 сентября Пыталовский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Опочки, обвиненного по ст. 264.1 УК РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.
Судом установили, что 9 июля подсудимый, находясь в алкогольном опьянении, передвигался на мопеде по автодороге Опочка - граница с Латвийской Республикой.
В пути его остановил инспектор ДПС, который выяснил, что концентрация этилового спирта составила 1.571 мг/л.
Подсудимый свою вину признал полностью. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
Приговором суда мужчина признан виновными в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.
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47-летнего водителя, который в алкогольном опьянении сел за мопед и попал в ДТП, признали виновным