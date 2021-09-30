В Псковской области ужесточат коронавирусные ограничения

16:54, 30 сентября 2021, ПАИ

Эпидситуация в Псковской области становится напряжённой, и целый ряд мер по ужесточению действующих ограничений приходится принимать прямо с колёс. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что заболеваемость растёт высокими темпами. Во вторую неделю сентября рост составил 6,5%, в третью – 16%, а в четвёртую (прошедшую) – уже 31,6%.

«Частично эти показатели обуславливает возросшая динамика статистики. Тем не менее картина в Псковской области и в целом по стране однозначно говорит о начале новой, четвертой волны коронавирусной инфекции», - заявил губернатор. По его словам, это можно увидеть, в том числе, и по возвращению жёстких ограничений во многих субъектах страны. В частности, только за последние две недели в двух регионах ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий, в четырёх школьники переведены на дистанционное обучение, в некоторых закрываются фуд-корты.