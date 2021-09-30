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Общество

Михаил Ведерников: Значительное снижение темпов вакцинации усложняет ситуацию с коронавирусом в Псковской области

«Ситуация очень непростая. Дополнительно усложняет ситуацию значительное снижение активности прививочной кампании от коронавируса», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам губернатора, в июле удельный темп вакцинации в Псковской области достигал 300 и выше прививок на 100 тысяч населения в сутки. Сегодня он находится на отметке ниже 100. 

«Конечно, благодаря поддержке Роспотребнадзора и федерального оперштаба нам удалось привить сотрудников наиболее уязвимые профессии – 80% педагогов, 75% медиков, 70% остальных обязательных категорий», - сказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил при этом высокие результаты отдельных муниципалитетов с высокой вакцинацией. В частности, он выделил Псковский район (привито 75% подлежащего вакцинации взрослого населения), Себежский район (61%), Пушкиногорский и Палкинский (55%).

«Это хорошие показатели, которые говорят о грамотной работе с населением и эффективности местных учреждений здравоохранения», - сказал Михаил Ведерников.

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